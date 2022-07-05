توزر: غياب الأنشطة الدعائية في إطار حملة الاستفتاء على الدستور


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 12:21قراءة: 0 د, 42 ث
      
غابت في ولاية توزر، لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاق الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد، جميع الأنشطة الدعائية والتحسيسية المرتبطة بهذا الحدث السياسي، حسب تأكيد المتصرف بالهيئة الفرعية للانتخابات علي حلوة، كما لم يقع تسجيل أية مخالفة.


وبين نفس المصدر ل"وات" أن الاستعدادات اللوجستية لتأمين حملة الاستفتاء ويوم الاستفتاء على الدستور الجديد شملت عدة جوانب، حيث تم انتداب 20 عون مراقبة بالإضافة الى الانطلاق في تهيئة وتبييض الأماكن المخصصة للملصقات الخاصة بالحملة.

وانطلق أعوان المراقبة في تأمين الزيارات الميدانية للساحات العامة والأسواق وتوزع الاعوان حسب المعتمديات الى عونين (2) في كل من تمغزة وحامة الجريد و3 اعوان في دقاش و4 أعوان مراقبة في نفطة وعون واحد في حزوة و8 اعوان في توزر، مع الإشارة الى أن عدد الناخبين المسجلين في ولاية توزر يبلغ 85791 شخصا من بينهم 10181 مواطنا سجلوا في الفترة الأخيرة إما اراديا أو عن طريق التسجيل الآلي.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249304



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 06 جويلية 2022 | 7 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:16 12:31 05:06 03:16
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
1.08 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2732°-2530°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    24338,9

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25538 DT        1$ =3,11170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1402,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   