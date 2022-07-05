توزر: غياب الأنشطة الدعائية في إطار حملة الاستفتاء على الدستور

غابت في ولاية توزر، لليوم الثالث على التوالي، منذ انطلاق الحملة الخاصة بالاستفتاء على الدستور الجديد، جميع الأنشطة الدعائية والتحسيسية المرتبطة بهذا الحدث السياسي، حسب تأكيد المتصرف بالهيئة الفرعية للانتخابات علي حلوة، كما لم يقع تسجيل أية مخالفة.وبين نفس المصدر ل"وات" أن الاستعدادات اللوجستية لتأمين حملة الاستفتاء ويوم الاستفتاء على الدستور الجديد شملت عدة جوانب، حيث تم انتداب 20 عون مراقبة بالإضافة الى الانطلاق في تهيئة وتبييض الأماكن المخصصة للملصقات الخاصة بالحملة.وانطلق أعوان المراقبة في تأمين الزيارات الميدانية للساحات العامة والأسواق وتوزع الاعوان حسب المعتمديات الى عونين (2) في كل من تمغزة وحامة الجريد و3 اعوان في دقاش و4 أعوان مراقبة في نفطة وعون واحد في حزوة و8 اعوان في توزر، مع الإشارة الى أن عدد الناخبين المسجلين في ولاية توزر يبلغ 85791 شخصا من بينهم 10181 مواطنا سجلوا في الفترة الأخيرة إما اراديا أو عن طريق التسجيل الآلي.