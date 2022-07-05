وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يستقبل ممثلة غرفة التجارة الدولية بباريس

استقبل محمد الرقيق وزير أملاك الدولة الشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022 Diamana Diawara مديرة قسم افريقيا و التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس.وجاء هذا اللقاء على هامش انطلاق الدورة التكوينية حول التحكيم الدولي من مرحلة إبرام العقد إلى مرحلة إصدار القرار التحكيمي التي تمتد من 5 إلى 7 جويلية 2022 لفائدة إطارات الإدارة العامة لنزاعات الدولة وعدد من الهياكل و المنشات العمومية بمقر المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية.كما تم خلال اللقاء تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين.