وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية يستقبل ممثلة غرفة التجارة الدولية بباريس

استقبل محمد الرقيق وزير أملاك الدولة الشؤون العقارية اليوم الثلاثاء 05 جويلية 2022 Diamana Diawara مديرة قسم افريقيا و التحكيم بغرفة التجارة الدولية بباريس.
وجاء هذا اللقاء على هامش انطلاق الدورة التكوينية حول التحكيم الدولي من مرحلة إبرام العقد إلى مرحلة إصدار القرار التحكيمي التي تمتد من 5 إلى 7 جويلية 2022 لفائدة إطارات الإدارة العامة لنزاعات الدولة وعدد من الهياكل و المنشات العمومية بمقر المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية.
كما تم خلال اللقاء تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين.
وجاء هذا اللقاء على هامش انطلاق الدورة التكوينية حول التحكيم الدولي من مرحلة إبرام العقد إلى مرحلة إصدار القرار التحكيمي التي تمتد من 5 إلى 7 جويلية 2022 لفائدة إطارات الإدارة العامة لنزاعات الدولة وعدد من الهياكل و المنشات العمومية بمقر المؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية.
كما تم خلال اللقاء تباحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 249303