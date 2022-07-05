كأس افريقيا للأمم للسيدات - المنتخب الوطني التونسي يبحث عن الا نتصار على زمبيا

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يلاقي المنتخب الوطني التونسي للسيدات لكرة القدم، غدا الأربعاء، المنتخب الزامبي في اطار الجولة الثانية من الدور الاول لكأس افريقيا للأمم ( المجموعة الثانية).وسيسعى المنتخب الوطني التونسي، المنتشي بانتصار باهر ومستحق في بداية مشواره في النهائيات الافريقية على المنتخب الطوغولي بنتيجة 4 - 1 ، الى تحقيق فوزه الثاني وضمان خطوة حاسمة نحو ترشح مبكر الى الدور ربع النهائي.ولئن كانت وضعية المنتخب الوطني التونسي متصدر المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط أفضل بكثير من وضعية منتخب زامبيا الذي تعادل سلبا في لقائه الافتتاحي أمام المنتخب الكاميروني، فان ذلك لن يمنع نسور قرطاج، من توخي الحيطة والحذر، خاصة وأنّ المنافس يعد فريقا صعب المراس ويسعى الى التدارك للمحافظة على كامل حظوظه في الترشح للدور القادم.وسيكون المنتخب الوطني التونسي أمام حتمية الانتصار لتعبيد الطريق نحو هدفه الأول المتمثل في صدارة المجموعة قبل ملاقاة منتخب الكامرون في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات المقررة السبت القادم، في انتظار أن يرفع سقف الطموحات والمضي نحو الأدوار المتقدمة والمراهنة على اللقب الافريقي وصنع التاريخ بالوصول لأول مرة إلى كأس العالم 2023 بأستراليا.وينتظر أن يعول المدرب الوطني سمير الاندلسي على تشكيلة هجومية مشابهة للقاء الجولة الافتتاحية الذي برزت خلاله لاعبات في الخط الأمامي على غرار صابرين العوزي و مريم حويج صاحبة أسرع هدف في تاريخ المسابقة.وتتاهل المنتخبات الاربعة الاولى في البطولة الافريقية الجارية حاليا بالمغرب الى نهائيات كاس العالم للسيدات.