تسجيل 48 حالة وفاة وما يناهز 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا من 27 جوان الماضي إلى 3 جويلية الجاري


Publié le Mardi 05 Juillet 2022 - 11:10قراءة: 0 د, 29 ث
      
أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة و 13947 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتد
من 27 جوان الماضي إلى 3 جويلية الجاري.


وأضافت وزارة الصحة في بلاغها التحييني المتعلق بالوضع الوبائي بالبلاد أن 182 حالة اصابة بفيروس كورونا تطلبت وضعياتهم الصحية الإقامة بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الفترة ذاتها مقابل تعافي 4748 شخصا.


ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفايات منذ ظهور جائحة كورونا خلال شهر مارس من سنة 2020 بلغ 28 ألف و 748 وفاة فيما بلغ عدد الاصابات 1.066.127 اصابة مقابل تعافي مليون 37 ألف و 537 شخصا.


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