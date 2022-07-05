تسجيل 48 حالة وفاة وما يناهز 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا من 27 جوان الماضي إلى 3 جويلية الجاري

أفادت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء أنه تم تسجيل 48 حالة وفاة و 13947 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الممتدمن 27 جوان الماضي إلى 3 جويلية الجاري.وأضافت وزارة الصحة في بلاغها التحييني المتعلق بالوضع الوبائي بالبلاد أن 182 حالة اصابة بفيروس كورونا تطلبت وضعياتهم الصحية الإقامة بالمستشفيات و المصحات الخاصة خلال الفترة ذاتها مقابل تعافي 4748 شخصا.ولفتت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للوفايات منذ ظهور جائحة كورونا خلال شهر مارس من سنة 2020 بلغ 28 ألف و 748 وفاة فيما بلغ عدد الاصابات 1.066.127 اصابة مقابل تعافي مليون 37 ألف و 537 شخصا.