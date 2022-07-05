وزارة الفلاحة تدعو منتجي التمور الى استخدام المبيدات المصادق عليها لمكافحة عنكوب الغبار والتقيد ببرنامج التدخل العلمي

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دعت وزارة الفلاحة أصحاب واحات النخيل الى التدخل لمداواة عنكبوت الغبار والتقيد بالتمشي الوارد ببرنامج التدخل العلمي المعد في الغرض واستعمال 8 أنواع من المبيدات المصادق عليها دون سواها.وأكّدت الوزارة في بلاغ أصدرته، الثلاثاء، على ضرورة الإتلاف الفوري للعراجين المصابة في حال ملاحظة أي إصابات ميدانية على مستوى الواحات.وشدّدت على ضرورة التدخل العلاجي عن طريق مداواة النخيل من خلال استخدام المبيدات المصادق عليها، دون سواها، مع التناوب بين العائلات الكميائية للموّاد الفعّالة وعلى التواتر في استعمال المبيدات العلاجية مرّة كل أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع مع احترام توقيت ما قبل الجني.وتتضمن قائمة المبيدات المصادق عليها كل من "الكليميت" و"الفلورميت" والفرتيماك" و"الأغريميك غولد" و"الهيلو سوفر" و"البريفآم" و"سيزار وي بي". يشار إلى أن هذه المبيدات حاصلة على ترخيص وقتي للبيع سنة 2022.وحققت تونس عائدات ناهزت 5ر398 مليون دينار من تصدير التمور للموسم 2021/ 2022 إلى جانب عائدات بقيمة 3ر1140 مليون دينار من تصدير زيت الزيتون و205 مليون دينار من تصدير منتوجات الصيد البحري و130 مليون دينار من تصدير الطماطم.