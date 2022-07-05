حزب "الإرادة الشعبية" يدعو إلى رفض مشروع الدستور ومقاطعة الاستفتاء

دعا حزب "الإرادة الشعبیة"، في بيان له اليوم الثلاثاء، الشعب التونسي والأحزاب والمنظمات والقوى الحیة إلى رفض مشروع الدستور الجديد ومقاطعة الاستفتاء علیه.وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد نشر الخميس بالرائد الرسمي مشروع الدستور الجديد، الذي يمنح صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية على خلاف ما كان عليه الأمر في دستور 2014، وذلك قبل عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي.واعتبر حزب الإرادة الشعبية، في بيانه، أن "أي موقف آخر غیر الرفض والمقاطعة یعني عملیا اعترافا بالانقلاب ومراسیمه الباطلة وھیئة الانتخابات المعینة من طرفه".وقال إن من "يحلمون باستفتاء نزیه وحوار وطني حر قبله واھمون دون أدنى ذرة شك".