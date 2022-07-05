الجامعة التونسية لكرة القدم تعلن عن فتح حساب خاص بنزاعات النادي الرياضي الصفاقسي

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين عن فتح حساب بنكي خاص بنزاعات النادي الرياضي الصفاقسي.وأوردت الجامعة التونسية لكرة القدم أنّ فتح الحساب جاء بطلب من هيئة النادي الرياضي الصفاقسي، مشيرة الى أنّ الحساب سيكون على ذمة من يريد تنزيل الأموال فيه بهدف المساهمة في خلاص ديون النادي المتأتية من مختلف النزاعات .وأكدت الجامعة التونسة لكرة القدم أنها ستقوم بالكشف بصفة دورية على قيمة الأموال التي تم إيداعها بالحساب والنزاعات التي سيتم تسويتها ومتابعتها بالتنسيق مع هيئة النادي الرياضي الصفاقسي.