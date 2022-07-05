الغرفة الوطنية لمؤسّسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية تعلن عن تعليق نشاط منظوريها بداية من منتصف جويلية 2022

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أعلنت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة عن تعليق أنشطتها إلى أجل غير محدد بداية من 15 جويلية 2022 الى ان تتم الاستجابة الى 5 مطالب من بينها استخلاص ديون بقيمة 8ر4 مليون لدى المؤسسات الاستثشفاية.وتطالب الغرفة، وفق بلاغ أصدرته الثلاثاء، اياما بعد انعقاد مكتبها التنفيدي بتعهد وزارة الصحة بخلاص كامل ديون الشركات الناشطة في القطاع وإلغاء جميع محاضر المخالفات المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة الكورونا منذ شهر مارس 2020.ودعت الغرفة وزارة البيئة للرد على مجموع المطالب المودعة لدى مصالحها، المتعلقة بالسماح لجميع شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة لإجراء التوسعات اللازمة ومضاعفة طاقة استيعابها وتمكينها من التخزين المؤقت للكميّات الهامّة من النفايات الناتجة عن جائحة كوفيد.كما أوصت إلى الإلتزام التام بكافة النقاط، التي وردت في محضر الجلسة الموقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بتاريخ 21 جويلية 2021 و 11جانفي 2022.وشددت الغرفة على إرساء مسار تشاركي في العمل بين وزارة الإشراف والغرفة وخاصة في ما يتعلّق بالقرارات الهامّة، التّي تؤثر على ديمومة المؤسّسات الناشطة في القطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة، التّي يفرزها القطاع الصحي .وأبرزت الغرفة حرصها على تحمّل المسؤولية الوطنية في حماية صحّة المواطنين، سيما، مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة تفشي فيروس كورونا وما يمكن أن ينجر عن تراكم النفايات من تفشي للأوبئة والأمراض.