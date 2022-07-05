العلاقات الثنائية والمواضيع الإقليمية والدولية محور محادثة رئيس الدولة مع نظيره الجزائري

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أجرى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، محادثة مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون.وحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، "مثل اللقاء فرصة متجددة لاستعراض سير العلاقات النموذجية التي تجمع تونس بالجزائر، وللتأكيد على وحدة المصير، وعلى العزم المشترك على مواصلة بذل الجهود الحثيثة وفق رؤى وتصورات جديدة، من أجل مزيد الارتقاء بروابط الأخوة والتضامن والتكامل بين البلدين إلى أعلى المستويات، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين".كما تم، بالمناسبة، استعراض جملة من المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد يُؤدي زيارة أخوة وعمل إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يومي 4 و5 جويلية الجاري، تلبية لدعوة من نظيره الجزائري، لمشاركة الشعب الجزائري الشقيق احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد استقلال الجزائر المجيد.وقد حضر رئيس الجمهورية، مساء الاثنين بالعاصمة الجزائرية، مع الرئيس الجزائري، موكب تدشين معلم "الحرية" بمنطقة سيدي فرج. وقال، بالمناسبة، وفق شريط فيديو نشرته الرئاسة التونسية، إن هذا المعلم "يذكرنا بتاريخنا المجيد والمشترك والحافل بالعطاء وبدم الشهداء".