هيئة الانتخابات تكشف عن نموذج ورقة التصويت خلال الاستفتاء


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 22:19قراءة: 0 د, 48 ث
      
كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ليل الاثنين، عن نموذج ورقة التصويت التي سيتم اعتمادها في عملية التصويت على استفتاء مشروع الدستور يوم 25 جويلية الجاري.


وحسب نص تدوينة للهيئة، نشرتها على صفحتها الرسمية، تتضمن ورقة التصويت السؤال التالي "هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية ؟". وتمت ترجمة هذا السؤال إلى اللغة الفرنسية.
وخصصت خانتان للتصويت بـ (نعم) أاو بـ (لا).


يذكر أنه تم الإعلان عن نص مشروع الدستور محل الاستفتاء و،نشره في الرائد الرسمي للجمهورية يوم 30 جوان المنقضي وهو يتضمن 142 فصلا .

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وانطلقت الحملات الخاصة بهذا الاستفتاء أمس الأحد.

وكان رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، قال في ندوة صحفية الخميس الماضي، إن هيئته تلقت 169 تصريحا للترشح للمشاركة في حملة الاستفتاء، تم قبول 161 ملفا منها، من بينها 24 حزبا سياسيا و110 أشخاص طبيعيين و27 جمعية ومنظمة مشاركة في حملة الاستفتاء، في انتظار بيان موقفها الداعم أو الرافض لمشروع الدستور الجديد.

ويفوق عدد المسجلين في السجل الانتخابي أكثر من 9 ملايين و290 ألف شخص.

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