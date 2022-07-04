"حزب العمل و الإنجاز" يدعو الى مقاطعة الاستفتاء والحيلولة دون إجرائه


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 23:35قراءة: 0 د, 54 ث
      
اعتبر حزب "العمل والانجاز"، اليوم الاثنين، أن مشروع الدّستور المطروح للاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري فيه "رغبة في إرساء نظام سلطة الفرد المطلقة، وتهميش المؤسّسات، وضرب استقلالية القضاء إلى جانب ما يفتحه من آفاق خطيرة على البلاد، وما يمثّله من استهانةٍ بالشّعب التّونسيّ وتاريخه ووعيه"، بحسب ما جاء في بيان لمكتبه السياسي وهيئته التأسيسية.


وأعلن الحزب الذي يتولى أمانته العامة عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، وأعلن عن تأسيسه قبل أيام، مقاطعته لعمليّة الاستفتاء، الذي اعتبره "غير شرعي" ويمثل "تكريسا لسلطةٍ مستبدةٍ سيفضي إلى فرض دستور يمثّل أداةً للتّنكيل بالشّعب وبالمعارضين".

ودعا، في هذا الصدد، القوى الوطنية إلى "العمل على الحيلولة دون إجراء الاستفتاء اصلا".


كما دعا الحزب في بيانه التونسيين "إلى مقاطعة الاستفتاء، وذلك "دفاعًا عن المستقبل"، مثلما حثهم على التوحد ضد ما أسماه بـ"الخطر الدّاهم"، الذي قال إنه يقوّض كل مرتكزات الدّولة الدّيمقراطيّة العادلة.
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يذكر انه تم يوم 28 جوان الماضي الإعلان عن تأسيس حزب "العمل والإنجاز"، وهو حزب يصنف نفسه "وطنيا محافظا واجتماعيا وديمقراطيا". كما تم اختيارعبد اللطيف المكي، القيادي السابق المستقيل من حركة النهضة، أمينا عاما للحزب.

وكانت الحملات الخاصة بالاستفتاء قد انطلقت أمس الأحد.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249280

Sarih  (Tunisia)  |Lundi 04 Juillet 2022 à 22h 49m |           
يا ناس افهموا حاجة، راهو قيسون اللكم الدستوى بعد الاستفتاء مباشرة باش يبدا يطبق، معناها نتائج الاستفتاء راهي صورية كيف ما عمل للجنة شيبة النحس بلعيد، للاستهلاك الاعلامي فقط،



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