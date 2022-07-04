الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، مشروع الدستور تضمن العديد من المخاطر والاخلالات


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 17:01قراءة: 1 د, 16 ث
      
عبرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل، عن اسفها لما وصفته ب"تغول سلطة رئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد ومنحه صلوحيات كبرى وسطوه على جميع المؤسسات دون الخضوع للمساءلة" مما ينجر عنه مخاطر تأسيس نظام رئاسوي سلطوي.


وقالت المنظمة في بيان لها، اثر صدور مشروع الدستور بالرائد الرسمي، ان مشروع الدستور، الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية، "تضمن العديد من المخاطر والإخلالات والنقائص مثل حذف التنصيص على مدنية الدولة ولامركزيتها وحضور مفاهيم وآليات من شأنها ضرب هذه المدنية وعدم التوازن بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية والفصل بينها والتقليص من صلوحيات المحكمة الدستورية وإلغاء الهيئات الدستورية الرقابية والتعديلية وغموض شروط انتخابات السلطة التشريعية (عدم التنصيص على الإنتخاب المباشر والسرى والعام)"

وثمنت في المقابل ما اعتبرته "جوانب إيجابية في مشروع الدستور، والمتعلقة بعديد الحقوق والحريات مثل تجريم التمييز وضمان حرية الفرد وحقوق الأطفال مجهولي النسب وحقوق كبار السن، وضمان حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات شريطة إحترام خصوصية النقابات في عدم تدخل السلطة في شؤونها الداخلية وإستقلالية تصرفها ونشاطها طبقا للإتفاقيتين الدوليتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية عدد 87 و98 المصادق عليهما من الدولة التونسية.


وثمنت ايضا "حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات"، داعية في هذا السياق الى الالتزام بالاتفاقيتين الدوليتين الصادرتين عن منظمة العمل الدولية عدد 87 و98 المصادق عليهما من الدولة التونسية، ومطالبة السلطة بتفعيل التعددية النقابية طبقا للحكم القضائيا النهائي الصادر عن الدائرة الاستثنائية لدى المحكمة الإدارية بتاريخ 5 فيفري 2019 تحت عدد 211018 القاضي بتمكين الكنفدرالية من حقوقها وأولها حق التفاوض.
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ودعا المكتب التنفيذي ، المجلس الكنفدرالي للمنظمة الى الانعقاد يوم السبت 16 جويلية 2022 بالمقر المركزي بتونس لمناقشة الوضع الراهن المتعلق بالدستور و الاستفتاء

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