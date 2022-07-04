غدا الثلاثاء فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 17:28قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء لسنة 2022 ، ينطلق غدا الثلاثاء 5 جويلية الجاري ليتواصل إلى غاية 17 من نفس الشهر.


وأوضحت هيئة الانتخابات، أنه تبعا لذلك يمكن لجميع المشاركين الذين قبلت تصاريح مشاركتهم، وأودعوا تصاريحهم بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الهيئات الفرعية للانتخابات المعنية.

كما أفادت بأنها تضع على ذمة طالبي الاعتماد، كافة الوثائق المستوجبة التي يمكن سحبها من مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات المعنية، أو تحميلها من موقع الهيئة الإلكتروني أو صفحتها الرسمية.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249272



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 06 جويلية 2022 | 7 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:16 12:31 05:06 03:16
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
1.08 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2732°-2530°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    24338,9

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25538 DT        1$ =3,11170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1402,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   