غدا الثلاثاء فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن فتح باب اعتماد ممثلي الأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء لسنة 2022 ، ينطلق غدا الثلاثاء 5 جويلية الجاري ليتواصل إلى غاية 17 من نفس الشهر.وأوضحت هيئة الانتخابات، أنه تبعا لذلك يمكن لجميع المشاركين الذين قبلت تصاريح مشاركتهم، وأودعوا تصاريحهم بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء، إيداع مطالب الاعتماد الخاصة بممثليهم لدى الهيئات الفرعية للانتخابات المعنية.كما أفادت بأنها تضع على ذمة طالبي الاعتماد، كافة الوثائق المستوجبة التي يمكن سحبها من مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات المعنية، أو تحميلها من موقع الهيئة الإلكتروني أو صفحتها الرسمية.