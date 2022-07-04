ألعاب البحر الأبيض المتوسط: المنتخب التونسي لكرة اليد رجال ينهي مشاركته في المركز الخامس


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 17:16قراءة: 0 د, 29 ث
      
أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد رجال، مشاركته في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، الجارية في وهران، في المركز الخامس، اثر فوزه اليوم الاثنين على نظيره الجزائري بنتيجة 39 - 35، لحساب مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.


وكان المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد قد أخفق في التأهل للدور نصف النهائي لألعاب وهران المتوسطية، بعد انهائه الدور الاول في المركز الثالث للمجموعة الاولى، برصيد 4 نقاط، جمعها من فوزين علي سلوفينيا بنتيجة 36 - 34 وعلى ايطاليا بنتيجة 34 - 29، مقابل هزيمتين أمام المنتخب المصري بنتيجة 26 - 30 وأمام المنتخب الصربي بنتيجة 35 - 29 .


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