هيئة الانتخابات تدعو المشاركين في حملة الاستفتاء إلى مدها بحسابات التواصل الاجتماعي والحساب البنكي والوكيل المالي

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دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء إلى مدها بجملة من المعلومات بخصوص حسابات التواصل الاجتماعي المستعملة في حملة الاستفتاء بمعرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل المالي وأنشطتها المزمع القيام بها.فقد طالبت الهيئة الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء بمد الهيئة الفرعية الراجعين لها بالنظر بقائمة المواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لها والمستخدمة في حملة الاستفتاء حتى يتسنى للهيئة متابعتها والتثبت من مدى احترامها للمبادئ والقواعد المنظمة للحملة، وذلك عملا بالفصل 23 من قرار الهيئة عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.كما أضافت الهيئة في بلاغ لها، أنه يتعين على جميع الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء موافاة الهيئة الفرعية مرجع النظر بمعرف الحساب البنكي الوحيد وبهوية الوكيل المالي في أجل لا يتجاوز 48 ساعة وفقا لأنموذج معد في الغرض يمكن تنزيله من الموقع الإلكتروني للهيئة أو صفحاتها الرسمية، وذلك عملا بالفصل 17 من قرار الهيئة عدد 17 لسنة 2022 المتعلق بضبط قواعد تمويل حملة الاستفتاء وإجراءاته وطرقه.ودعتهم في بلاغ ثان إلى إعلام الهيئات الفرعية كتابيا بجميع الأنشطة والتظاهرات والملتقيات والاجتماعات والاستعراضات والمواكب والتجمعات المزمع القيام بها قبل انعقادها بيومين على الأقل، مشيرة إلى ضرورة أن يتضمن الإعلام خاصة تاريخ الاجتماع وتوقيته ومكانه مع التذكير أنه يمكن تعيين ممثلين لهم بالجهات للإعلام بهذه الأنشطة شريطة موافاة الهيئة بقائمة تحمل أسماء ممثليهم بالجهات وتكون معرفا عليها بإمضاء الطرف المعني بالمشاركة أو حاملة لختمه.وأوضحت أنه يمكن إيداع هذه البيانات مباشرة بالمقر المركزي للهيئة بحدائق البحيرة بالعاصمة أو إرسالها عن طريق الفاكس على الرقم 71190929أو عبر البريد الإلكتروني:"secretariat-president@isie.tn" عملا بالفصل 21 من قرار الهيئة عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها.