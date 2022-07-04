المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات ينهي مشاركته في ألعاب وهران المتوسطية في المركز السادس

أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات مشاركته في النسخة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، الجارية بوهران، في المركز السادس، اثر انهزامه اليوم الاثنين، أمام نظيره التركي بنتيجة 29 - 35 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس.يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات كان قد خاض في ألعاب وهران المتوسطية 3 مباريات لحساب المجموعة الأولى، حيث انهزم في لقاءين أمام كرواتيا بنتيجة 26 - 28 و اسبانيا بنتيجة 21 - 28 ، وفاز في اللقاء الثالث والأخير على الجزائر بنتيجة 20 - 19.