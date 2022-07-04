المنتخب التونسي لكرة اليد سيدات ينهي مشاركته في ألعاب وهران المتوسطية في المركز السادس


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 17:09قراءة: 0 د, 26 ث
      
أنهى المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات مشاركته في النسخة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، الجارية بوهران، في المركز السادس، اثر انهزامه اليوم الاثنين، أمام نظيره التركي بنتيجة 29 - 35 في المباراة الترتيبية من اجل المركز الخامس.


يذكر أنّ المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد سيدات كان قد خاض في ألعاب وهران المتوسطية 3 مباريات لحساب المجموعة الأولى، حيث انهزم في لقاءين أمام كرواتيا بنتيجة 26 - 28 و اسبانيا بنتيجة 21 - 28 ، وفاز في اللقاء الثالث والأخير على الجزائر بنتيجة 20 - 19.


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