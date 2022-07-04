مؤسسات كندية توفر اكثر من 300 موطن شغل لليد العاملة التونسية

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تعرض مقاطعة كيبيك بكندا حوالي 300 موطن شغل لفائدة اليد العاملة التونسية وذلك خلال اسبوع الكيباك في تونس، الذي ينتظم من 26 سبتمبر الى 7 اكتوبر القادم، حسب ما اعلنت عنه الوكالة التونسية للتعاون الفني على صفحتها الرسمية في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك.وتشارك في هذه التظاهرة، التي تنتظم ببادرة من وزارة الهجرة بالكيباك وشركة التنمية الاقتصادية بدراموندفيل وبالتعاون مع وكالة التعاون الفني، 60 مؤسسة صناعية ستقوم بتوفير ما زيد عن 200 موطن شغل في اختصاصات متعددة على غرار الميكانيك والخياطة واللحام والكهرباء وغيرها.كما ستعرض 15 مؤسسة تنشط في مجالات التكنولوجيات الحديثة للاتصال، حوالي 100 موطن شغل في اختصاصات التصميم السحابي والسلامة المعلوماتية والهندسة في الحلول الرقمية وغيرها ...وتنطلق عمليات التسجيل في هذه الايام بداية من اليوم الاثنين وتتواصل الى غاية يوم 25 جويلية 2022 على الرابط التالي https://journeesquebec.gouv.qc.ca/على ان يقوم المترشحون بمقابلات الانتداب مع المؤسسات الكندية، خلال الفترة من 26 الى 7 اكتوبر 2022 بتونس.