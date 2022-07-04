رسمي - تونس تستضيف البطولة العربية للاندية لكرة اليد

اعلن الاتحاد العربي لكرة اليد، اليوم الاثنين، عن اختيار تونس لاستضافة البطولة العربية للاندية ابطال الدوري والكاس 2022 المؤهلة لبطولة العالم للاندية لكرة اليد "سوبر غلوب".وواوضح الاتحاد العربي، على صفحته الرسمية، انه ارسل استمارات طلب المشاركة للاتحادات العربية لكرة اليد لاختيار الفرق الراغبة في المشاركة في هذه البطولة على ان يكون يوم 25 اوت القادم اخر اجل لارسال الوثائق المطلوبة للمشاركة في هذه الدورة المقررة من 17 الى 27 سبتمبر.