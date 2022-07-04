رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس

انتظم اليوم الإثنين بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس الآتي ذكرهم:
- كوريان ماثيو فايالونكال، سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- سارج دانيون ، سفير البنين بتونس مع الإقامة بالرباط
- نييراماتاما زاينة ، سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- غريغ دافيد لويس ، سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- ناستور بانكوموكونزي ، سفير بورندا بتونس مع الإقامة بالرباط
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- جايمس ماك إنتاير ، سفير ايرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- نونتاوات شاندرتري ، سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- اللواء أس أم شميم الزمان ، سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس
- صادق سيلا ، سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- أوجانيو ريفنكو ، سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد
- ماريمتتو ك. باتماناتان ، سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- خيرت لاما شريف ، سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرة
وجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
- كوريان ماثيو فايالونكال، سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- سارج دانيون ، سفير البنين بتونس مع الإقامة بالرباط
- نييراماتاما زاينة ، سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- غريغ دافيد لويس ، سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- ناستور بانكوموكونزي ، سفير بورندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- جايمس ماك إنتاير ، سفير ايرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- نونتاوات شاندرتري ، سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- اللواء أس أم شميم الزمان ، سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس
- صادق سيلا ، سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- أوجانيو ريفنكو ، سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد
- ماريمتتو ك. باتماناتان ، سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- خيرت لاما شريف ، سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرة
وجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
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