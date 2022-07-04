رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس

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- كوريان ماثيو فايالونكال، سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة- سارج دانيون ، سفير البنين بتونس مع الإقامة بالرباط- نييراماتاما زاينة ، سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط- غريغ دافيد لويس ، سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة- ناستور بانكوموكونزي ، سفير بورندا بتونس مع الإقامة بالرباط- جايمس ماك إنتاير ، سفير ايرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط- نونتاوات شاندرتري ، سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط- اللواء أس أم شميم الزمان ، سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس- صادق سيلا ، سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة- أوجانيو ريفنكو ، سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد- ماريمتتو ك. باتماناتان ، سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة- خيرت لاما شريف ، سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرةوجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.