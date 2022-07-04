رئيس الجمهورية يتسلّم أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 15:40قراءة: 0 د, 48 ث
      
انتظم اليوم الإثنين بقصر قرطاج، موكب تسلّم خلاله رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أوراق اعتماد السفراء الأجانب غير المقيمين بتونس الآتي ذكرهم:


- كوريان ماثيو فايالونكال، سفير الفاتيكان بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- سارج دانيون ، سفير البنين بتونس مع الإقامة بالرباط
- نييراماتاما زاينة ، سفيرة رواندا بتونس مع الإقامة بالرباط

- غريغ دافيد لويس ، سفير نيوزيلاندا بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- ناستور بانكوموكونزي ، سفير بورندا بتونس مع الإقامة بالرباط
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- جايمس ماك إنتاير ، سفير ايرلندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- نونتاوات شاندرتري ، سفير تايلندا بتونس مع الإقامة بالرباط
- اللواء أس أم شميم الزمان ، سفير بنغلاديش بتونس مع الإقامة بطرابلس
- صادق سيلا ، سفير سيراليون بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- أوجانيو ريفنكو ، سفير مولدوفيا بتونس مع الإقامة بمدريد
- ماريمتتو ك. باتماناتان ، سفير سريلانكا بتونس مع الإقامة بالقاهرة
- خيرت لاما شريف ، سفير كازخستان بتونس مع الإقامة بالقاهرة

وجرى الموكب بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.


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