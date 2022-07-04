رئيس الدولة يشدد على ان يتولي رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الاضطلاع بدورهم في تمكين المواطنين من المشاركة في الاستفتاء

شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه اليوم الاثنين بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، على أن يتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج الاضطلاع بدورهم بكلّ حياد في تمكين المواطنين والمواطنات من المشاركة في الاستفتاء.وأكد رئيس الدولة، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية أن " أي اخلال تترتب عنه مسؤولية عدم تمكين الشعب صاحب السيادة من الإدلاء بموقفه من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء".على صعيد آخر، جدّد رئيس الدولة دعوته إلى إيجاد حلول فورية للتونسيين والتونسيات وغيرهم من المسافرين باتجاه تونس بالتنسيق مع وزارة النقل.