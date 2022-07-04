اقتناء 8 طائرات تدريب لفائدة جيش الطيران التونسي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم الاثنين،عن إبرام صفقة بين الحكومة الأمريكية وشركة " تكسترون للدفاع الجوي"، يتم بموجبها اقتناء 8 طائرات تدريب بتوابعها مع أنظمة محاكاة الطيران.أبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها ، أن الصفقة تندرج في إطار التعاون مع الجانب الأمريكي، لتجديد أسطول طائرات التدريب التابعة لجيش الطيران التونسي.وستعوض هذه الطائرات الجديدة، طائرات التدريب الأساسي والمتقدّم، وسيتم تخصيصها لتدريب الطيّارين والتقنيين.وينتظر أن تتسلّم تونس الدّفعة الأولى منها خلال شهر مارس 2023، فيما سيتمّ استكمال بقية الطائرات خلال شهر أكتوبر سنة 2026.يذكر أن تمويل هذه الصفقة في قسطها الأكبر سيتم عبر هبة أمريكية في حين ستتكفل تونس ببقية التمويل.