قلّد وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، صباح اليوم الاثنين بمقر الوزارة، العميد طارق العكرمي رتبة أمير لواء، وذلك بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 553 المؤرخ في 17 جوان 2022، وبتكليف من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
ترقية العميد طارق العكرمي الى رتبة أمير لواء بالجيش الوطني
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الأربعاء 06 جويلية 2022 | 7 ذو الحجة 1443
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