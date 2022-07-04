حزب الراية الوطنية يسحب تسجيله في حملة الاستفتاء


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 16:17قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلن حزب الراية الوطنية، اليوم الإثنين، سحب تسجيله في حملة الاستفتاء وعدم المشاركة فيها.


وأعرب، في بيان له، عن رفضه لنص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لتضمنه توجهات تحمل في طياتها نكرانا لانجازات الدولة الوطنية، وابتعادا عن النظام الجمهوري الذي يوازن بين السلطات ويكرس دولة القانون والمؤسسات ويحمي الديمقراطية ويصون الوحدة الوطنية.

ودعا الحزب ، كافة القوى الوطنية إلى صياغة موقف قوي يليق بتاريخ تونس ونضال شعبها ضد حكم الفرد والاستهتار بالمؤسسات، مستغربا إنكار اللجنة الاستشارية التي اختارها رئيس الجمهورية بنفسه لمحتوى مشروع الدستور المعروض.


واعتبر أن النقائص الواردة ضمن هذا المشروع لا يمكن أن تهيئ منطقيا لاستفتاء شفاف، خصوصا في ظل غياب حوارسابق عميق وواسع النطاق لوضع دستور كان الحزب قد دعا إليه وساند الداعين إليه.
..



كما ذكّر الحزب بموقفه الرافض للعودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249247



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الأربعاء 06 جويلية 2022 | 7 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:44 16:16 12:31 05:06 03:16
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 65:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
1.08 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2737°-2732°-2530°-2432°-23
  • Avoirs en devises
    24338,9

  • (5 juil)
  • Jours d'importation
    122
  •              1 € = 3,25538 DT        1$ =3,11170 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 juil)   1402,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   