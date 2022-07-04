مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع أكثر من 8 الاف مخالفة خلال شهر جوان 2022

رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات 8019 مخالفة اقتصادية، خلال شهر جوان 2022، في مختلف ولايات الجمهورية إثر القيام ب52190 عمليّة رقابية، وفق ما أوردته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الإثنين، على صفحتها على شبكة التواصل.وتعلّقت 2433 مخالفة بتجاوز الأسعار والاحتكار وبالممارسات المخلة بتراتيب الدعم.وقدّرت المحجوزات في اطار المخالفات المسجلة ب224 طنا من المواد المدعمة والمواد الغذائية و96 طنا من المنتجات الفلاحية الطازجة و254 الف بيضة و143 طن من مواد البناء و20 الف علبة تبغ.