قابس، تسجيل 130 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس اليوم الاثنين، عن تسجيل 130 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" بعد ان تلقت نتيجة 247 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة الى 49 اصابة بقابس الجنوبية، و38 اصابة بوذرف، و23 اصابة بمطماطة الجديدة، و11 اصابة بالحامة، و06 اصابات بالمطوية، واصابتين (02) بمنزل الحبيب، واصابة واحدة (01) بغنوش.وبلغ العدد الجملي للمصابين بالفيروس 29646 مصابا ومصابة تجاوز منهم 29332 شخصا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية، فيما توجد بالجهة 314 حالة نشطة لهذا الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 120 حالة بقابس الجنوبية و103 حالات بوذرف و31 حالة بالحامة و25 حالة بمطماطة الجديدة و14 حالة بالمطوية و11 حالة بمارث و04 حالات بقابس المدينة و03 حالات بغنوش وحالتين (02) بمنزل الحبيب وحالة واحدة (01) بمطماطة.ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام "كوفيد 19" خمسة مرضى (05) فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 78 اصابة لكل 100 الف ساكن.