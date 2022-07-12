الحماية المدنية: ثمانية قتلى و365 مصابا في حوادث مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية


Publié le Mardi 12 Juillet 2022 - 11:09قراءة: 0 د, 25 ث
      
قُتل ثمانية أشخاص وأُصيب 365 آخرون في حوادث مختلفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية.


وذكر المصدر ذاته، في بلاغ على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن وحدات الحماية المدنية سجلت تدخلها في 447 حادثا، مشيرا إلى أن هذه الحوادث أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 365 آخرين.

وأضاف أن الوحدات تدخلت في 180 مناسبة للنجدة والإسعاف بالطرقات وفي 90 مناسبة لإطفاء الحرائق وفي 160 مرة للإسعاف في غير حوادث المرور و10 مرات في حوادث الشواطئ.



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