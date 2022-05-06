نجيب الشابي يكشف " ضباط ساميين في الداخلية اعلموني بنية رئيس الجمهورية حل الأحزاب"‎‎


Publié le Vendredi 06 Mai 2022 - 21:42 قراءة: 0 د, 21 ث
      
قال عضو جبهة الخلاص احمد نجيب الشابي في مداخلة على قناة التاسعة ان ضباط ساميين في الداخلية اعلموه بنية رئيس الجمهورية قيس سعيد حل الأحزاب.
وأضاف نجيب الشابي " هذه المعطيات ربطتها بدعوة أنصار الرئيس للتظاهر يوم 8 ماي ووسط خوف من استهداف المقرات الحزبية لاعطاء مبرر للرئيس لحل الاحزاب".

وتابع نجيب الشابي " أدعو الأجهزة الامنية لافشال تلك المخططات والحفاظ على الأملاك".



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