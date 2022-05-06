نجيب الشابي يكشف " ضباط ساميين في الداخلية اعلموني بنية رئيس الجمهورية حل الأحزاب"‎‎

قال عضو جبهة الخلاص احمد نجيب الشابي في مداخلة على قناة التاسعة ان ضباط ساميين في الداخلية اعلموه بنية رئيس الجمهورية قيس سعيد حل الأحزاب.وأضاف نجيب الشابي " هذه المعطيات ربطتها بدعوة أنصار الرئيس للتظاهر يوم 8 ماي ووسط خوف من استهداف المقرات الحزبية لاعطاء مبرر للرئيس لحل الاحزاب".وتابع نجيب الشابي " أدعو الأجهزة الامنية لافشال تلك المخططات والحفاظ على الأملاك".