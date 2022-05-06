وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان المسرحي الصادق الماجري

نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان المسرحي الصادق الماجري الذي وافته المنيّة اليوم الجمعة 06 ماي 2022.ويعتبر الفقيد من أهمّ رموز العطاء الفني المسرحي في تونس، وقد كانت بداياته في التمثيل في مطلع السبعينات من القرن الماضي.وقد زاول الراحل تعليمه الابتدائي والثانوي بمدينة بنزرت مسقط رأسه، ثم التحق بالفرقة المسرحية بنزرت ومنها الى الفرقة المسرحية القارة بالكاف.وأدار الفقيد عديد الموسسات الثقافية منها المركب الثقافي الصحبي المسراتي و كذاك الفرقة المسرحية بالكاف، وشارك كممثل في عدد هام من الأعمال المسرحية منها "عشتروت" و"مهاجر بريريان" وغيرها من الأعمال.بعد تخرجه التحق الصادق الماجري بالمعهد الثانوي المختلط بالكاف للتدريس وتولّى أيضا إدارة الفرقة المسرحية بالكاف.