الحزب الجمهوري يعبر عن رفضه دعوة رئيس الدولة الى حوار يقصي الأحزاب والقوى الحية


Publié le Vendredi 06 Mai 2022 - 20:50 قراءة: 0 د, 42 ث
      
عبر الحزب الجمهوري، عن رفضه القطعي دعوة رئيس الجمهورية الى اقامة حوار وصفه ب "الصوري"، يقصي منه الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد، داعيا المنظمات الوطنية الى "عدم التورط ولو بالصمت في تزكية خيارات ستزيد من تعميق الازمة والدفع بالبلاد الى حافة الهاوية"، وفق تقديره.


وحمّل الحزب في بيان أصدره اليوم السبت، رئيس الجمهورية، "مسؤولية تعميق الأزمة السياسية وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار البلاد، والوصول بالاوضاع الاقتصادية الى حافة الإفلاس ومؤسسات الدولة الى التفكك والانهيار"، معتبرا أن تونس "دخلت منعرجا خطيرا ينذر بأسوإ الاحتمالات"، حسب تعبيره.

كما نبه الى خطورة الدعوات التحريضية والتحركات المشبوهة لما يسمى بتنسيقيات 25 جويلية والحملات التفسيرية (المساندة لقيس سعيّد)، مطالبا بحل ما وصفه ب "الأجسام الغريبة" التي تعمل خارج إطار القانون.


ودعا مؤسسات الدولة وأجهزتها، الى التحلي باليقظة والقيام بدورها في حماية الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة،
والوقوف في وجه كل محاولات النيل من السلم الأهلية.

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