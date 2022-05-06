فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد تحجز 39 الف قطعة من الملابس الجاهزة المهربة بقيمة 411 ألف دينار


Publié le Vendredi 06 Mai 2022 - 20:19 قراءة: 0 د, 28 ث
      
حجزت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد 39 الف قطعة  من الملابس الجاهزة، بقيمة 411 الف دينار، وذلك في إطار مكافحة التهريب بكامل تراب الجمهوريّة.
 

وأفادت الإدارة العامّة للديوانة، في بلاغ صادر عنها، الجمعة، أنّ إحباط عمليّة تهريب الملابس الجاهزة قد تمت إثر قيام ثلاث دوريات ميدانية وبتعزيز من المصالح الأمنية بمداهمة إحدى المحلات بجهة بئر الحفي حيث تم التفطن لشحن البضاعة كاملة على متن أربع شاحنات لاذت بالفرار، فتمت مطاردتها ليتم حجز إحداها في ما تزال الشاحنات الثلاث الأخرى قيد التفتيش.
 
وتم  بحسب المصدر ذاته، تحرير محضر في الغرض وتتبع صاحب المحل، وذلك اثر استشارة النيابة العمومية.

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