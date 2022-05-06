زغوان: حريق بجبل الشنانفة بالفحص يلتهم 25 هكتارا من الأشجار الغابية وقوة الرياح وصعوبة التضاريس تحول دون السيطرة عليه


Publié le Vendredi 06 Mai 2022 - 20:03 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اندلع، بعد ظهر اليوم الجمعة، حريق بجبل الشنانفة بالفحص من ولاية زغوان، أتت فيه النيران إلى حدود الساعة السادسة مساء، على حوالي 25 هكتارا من الأشجار الغابية، وفق ما أكّده رئيس قاعة العمليات بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان المقدم رضا الواعر في تصريح لـ"وات".


وأوضح الواعر أن النيران نشبت في 3 جبهات واحدة في قمة الجبل وثانية في وسطه وثالثة أسفله، وقد تمكنت فرق التدخل من السيطرة على النيران بالجبهة الأخيرة، في حين تواصل ألسنة اللّهب زحفها في الجبهتين الثانيتين، ملاحظا أن قوة الرياح وصعوبة التضاريس حالت دون تطويق النيران والسيطرة على الحريق.

وأشار، في ذات السياق، إلى أنّ جهود إطفاء الحريق شملت تسخير 3 شاحنات إطفاء تابعة لمصالح الحماية المدنيّة ومثلها من مصالح الغابات، وحوالي 30 عونا وإطارا من الطرفين.

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