الوضع الأمني بالبلاد محور لقاء رئيس الجمهورية بوزير الداخلية

مثل الوضع الأمني في تونس، محور لقاء رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين.وتمّ التطرق خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى "ما يجب القيام به للمحافظة على مقدرات الشعب التونسي، وخاصة لمواجهة من يسعون إلى التلاعب بقوت التونسيين".تجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية تحول، مساء أمس الخميس، إلى مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة أين التقى وزير الداخلية وسامي الإطارات الأمنية، وأكد في كلمة بالمناسبة أن تونس "تعيش هذه الأيام وضعا دقيقا"، وأن "مؤسساتها تعمل، وستتصدى لكل أنواع الجريمة"، مشددا على أن "الحرائق المفتعلة التي شهدتها بعض المناطق، هي محاولة يائسة لحرق البلاد، ولكنها ستفشل".