المهدية: عشرات الفلاحين يغلقون عددا من الطرقات احتجاجا على الزيادة في أسعار الأعلاف المركّبة

أقدم عشرات الفلاحين من مربي الماشية بمنطقتي بومرداس والجم من ولاية المهدية، اليوم الجمعة، على غلق بعض الطرقات، حيث أشعلوا العجلات المطاطية على مستوى الطريق الرابطة بين بومرداس والمهدية، وفي حوالي 3 نقاط مرورية بمعتمدية الجم، احتجاجا على "الزيادة القاتلة في أسعار العلف المركب المنتج محليا"، وفق تعبيرهم، وتنديدا "بتهميش الحكومة للفلاح والمساس بقوت آلاف المنتجين".واستنكر المحتجون زيادة أسعار الأعلاف المركبة بنحو 300 دينار للطن الواحد أي بواقع 15 دينار لكيس العلف وزن 50 كلغ، والذي بات سعره عند الاقتناء 500ر79 دينار.وقال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية، الطاهر عامر، في تصريح لـ"وات"، إن الاحتجاجات كانت تلقائية ويعمل أعضاء الاتحاد على تأطيرها لضمان عدم خروجها عن طابعها السلمي.وأوضح، في ذات الصدد، أن الزيادة المذكورة آنفا "سيكون لها وقع شديد على منظومة الإنتاج وقدرة مربي الماشية على مواصلة نشاطهم في انتظار الزيادة في الأسعار عند البيع بما سيرهق المستهلك".وبيّن بن عامر أن المربين كانوا يشتكون، طيلة أكثر من عام، من ارتفاع أسعار الأعلاف وينتظرون تدخلا من قبل الحكومة لتنظيم القطاع والرفع من مردودية الفلاح بيد أنهم فوجؤوا بزيادة جديدة في أسعارها.وتشمل هذه الزيادة كامل منظومة الإنتاج الحيواني ومنها الألبان واللحوم الحمراء (التسمين)، واللحوم البيضاء (تربية الدواجن والبيض).وشدّد المتحدث على أن زيادة الأسعار عند الإنتاج (لفائدة الفلاح) أقل من 600 مليم للتر الواحد من الحليب "ستكون غير منصفة وغير مشجعة للمربين لمواصلة النشاط".وأضاف، في نفس الإطار، ان سلسلة من الوقفات احتجاجية ستنظم في جهة المهدية، التي تضم حوالي 40 الف مربي ماشية، لمطالبة السلطات بالتدخل "لإنقاذ الفلاح والمحافظة على الأمن الغذائي والسلم الاجتماعي".وتعدّ الجهة حوالي 14 الف مربي ماشية يمتلكون بين رأسين و3 رؤوس أغنام وأبقار، فيما تبلغ الحصة الشهرية للجهة 1200 طن من السداري و2000 طن من الشعير العلفي.يذكر أن السعر الحالي للتر الحليب عند الإنتاج في 1140 مليم فيما مر سعر كيس العلف وزن 50 كلغ من 48 دينار إلى 500ر79 دينار، وينتظر وفق تصريح إعلامي لرئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، اليوم الجمعة، أن ينتج عن الزيادة المذكورة ارتفاع في سعر أربعة بيضات عند البيض للمستهلك بنحو 200 مليم و400 مليم في سعر لتر الحليب ودينار واحد في سعر لحوم الدواجن.