سيدي بوزيد: تنظيم تظاهرة تحت شعار "غير: روح جديدة ... نفس جديد" لفائدة عدد من شباب معتمدية السوق الجديد

تحت شعار "غير: روح جديدة ... نفس جديد" انتظمت اليوم الجمعة بالقاعة المغطاة بمعتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد وببادرة من الجمعية التونسية للطفولة والشباب تظاهرة لفائدة أكثر من 150 شابا وشابة ضمن مشروع "معا" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية بالشراكة مع رئاسة الحكومة.وبين رئيس الجمعية التونسية للطفولة والشباب حسام ظاهري في تصريح ل(وات) ان الهدف من هذه التظاهرة التعريف بقصص نجاح عدد من شباب الجهة الذين اختاروا الانتصاب وبعث مشاريع وتغيير الصورة النمطية السلبية للمنطقة، بالإضافة إلى التعرف على كيفية استغلال الفرص الموجودة لتحقيق نتائج ايجابية وتشجيع المشاركين على تحقيق أحلامهم والإيمان بأنفسهم.وتضمن البرنامج سرد عدد من قصص النجاح ل6 شبان قاموا ببناء مشاريعهم الخاصة والتحديات التي واجهوها والدروس التي تعلموها طوال رحلتهم، بالاضافة الى تقديم مداخلة حول كيفية بناء قصة نجاح وكيفية استخدام نقاط القوة والصفات الايجابية لإحداث التغيير في حياة الفرد وفي المجتمع في بيئة مليئة بالتحديات.