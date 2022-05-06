بحث سبل التعاون بين المعهد وطني للتراث ومعهد الشارقة للتراث

مثّل بحث سبل التعاون بين المعهد الوطني للتراث ومعهد الشارقة للتراث في مجال حماية التراث الثقافي المادي وغير المادّي والتراث المغمور بالمياه، أهم محاور اللقاء الذي جمع أمس الخميس وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، ووفد إماراتي يتقدمه رئيس معهد الشارقة للتراث الدكتور عبد العزيز المسلّم، بحضور عدد من اطارات الوزارة.وكان اللقاء مناسبة قدم خلالها الدكتور عبد العزيز المسلّم لمحة عن أبرز مكوّنات معهد الشارقة للتراث وأقسامه ومختلف إداراته ودوره في حماية التراث الثقافي في الوطن العربي، معربا عن رغبته في التّعاون مع مختلف المصالح المعنية بقطاع التراث الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية، بهدف بناء علاقات ثنائية من شأنها أن تساهم في تطوير النهج المعرفي والفكري الذي تمّ تبنيه بخصوص هذا المجال.ومن جهتها قدّمت الدكتورة حياة قطاط القرمازي للوفد الإماراتي فكرة عن السياسة الاستراتيجية التي تنتهجها وزارة الشؤون الثقافية لحماية التراث الثقافي والطبيعي بالجمهورية التونسية، مؤكّدة الحرص على تعزيز علاقات التواصل مع المنظمات العالمية والهياكل العربية والإقليمية من ذلك معهد الشارقة للتراث سعيا إلى تجسيم مبدأ التعاون المشترك في المجال التراثي.ويجدر التذكير بأن معهد الشارقة للتراث كان اختار تكريم الحكاء التونسي عبد العزيز العروي خلال الدورة الحادية والعشرين من ملتقى الشارقة الدولي للراوي التي أقيمت في سبتمبر 2021 وأعلن عن اختيار التونسي عبد العزيز العروي بوصفه شخصية اعتبارية تقديرا لما تركه من موروث حكائي زاخر.