القصرين: النيابة العمومية تأذن بفتح بحث عدلي للوقوف على ملابسات حادثة وفاة عامل بمصنع الاسمنت الأبيض بفريانة


Publié le Vendredi 06 Mai 2022 - 13:45 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الجمعة، بفتح بحث عدلي لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بفريانة للوقوف على ملابسات حادثة وفاة عامل بمصنع الاسمنت الأبيض بفريانة، أمس الخميس، وفق ما ذكره الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالجهة ومساعد وكيل الجمهورية رياض النويوي في تصريح إعلامي.


وتوفي العامل بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين متأثرا بإصابات بليغة تعرض لها الثلاثاء المنقضي في حادث انقلاب آلة رافعة به أثناء أدائه لواجبه المهني.

وكانت النيابة العمومية قد أذنت الإربعاء المنقضي بفتح تحقيق سابق في ملابسات إصابة 12 عاملا بالشركة التونسية الأندلسية للاسمنت الأبيض بفريانة بحروق وإصابات متفاوتة الخطورة جراء انفجار مصفاة بالمصنع ولا تزال الأبحاث متواصلة


وشدّد كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وعملة الشركة الأندلسية للإسمنت الأبيض بفريانة عامر هرشي في تصريح ل(وات) على ضرورة إحترام الشركة للصحة والسلامة المهنية وصيانة الآلات والتجهيزات المهترئة بالمصنع لتفادي حوادث الشغل مع إدماج عملة المناولة الذين يعانون من تدني أجورهم ويعملون في ظروف تكاد تنعدم فيها شروط الصحة والسلامة المهنية، وفق قوله

يشار الى ان 6 عمال مناولة أصيبوا في حادث انفجار المصفاة بالمصنع وطالب عمال المناولة إثر هذا الحادث بتسوية وضعياتهم المهنية وضمان حقوق المصابين الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والصحية.

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