المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو رئيس الجمهورية الى التدخل للحيولة دون ممارسات غير قانونية في سوق الصوجا

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى اتخاذ اجراءات بشان اقدام عدد من المتدخلين في قطاع الدواجن على زيادة اسعار الصوجا المنتجة محليا بنحو 300 دينار/ الطن مما اثر على اسعار اللحوم .واكدت المنظمة في بلاغ اصدرته، الجمعة ، انها بادرت بتقديم دعوى لمجلس المنافسة ضد كل من يثبت تورطه و رعايته لهاته الممارسات التي طالت سوق الدواجن.واضافت ان زيادة سعر تداول الصوجا افضى الى زيادات مشطة ومتزامنة في أسعار الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي منذ أيام بأكثر من 600 مليم / كلغولاحظت ان هذه الزيادة ستلقى بظلالها علي عديد المنتوجات منها اللحوم الحمراء والبيض و جميع المنتوجات التي تعتمد المواد المذكورة في انتاجها مما يجعل رفع اسعار مادة الصوجا "ممارسات غير قانونية "وشددت المنظمة، في سياق متصل، على انها "تتابع بانشغال الارتفاع المشط والمتواصل لأسعار في العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها وتأثيرها على الفئات الفقيرة وأصحاب الدخل الشهري المتوسط ".