منظمة الدفاع عن المستهلك تدعو الى مقاطعة منتجات الدواجن بعد رصد زيادات قطاعية أحادية الجانب

أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك، رصدها الترفيع في سعر البيع للمستهلك لمنتجات الدواجن بقيمة تراوحت بين دينار و 3 دنانير مما يتطلب مقاطعة شراء هذه المواد وتطبيق القانون المنظم لتجارة التوزيعولاحظت المنظمة في بلاغ أصدرته الجمعة، أنها تلقت تأكيدات في هذا الشان من مختلف جهات البلاد وان المكاتب الجهوية للمنظمة رصدت تذمر المستهلك من هذه الزيادات التي قدرها مصنعو هذه المادة الأساسية بصفة أحادية.وحددت وزارة التجارة أسعار بيع الدجاج الجاهز للطبخ بداية من غرة أفريل 2022 بالمذابح عند سعر 6300 مي للكيلوغرام على ان يباع للمستهلك بسعر 7250 مي.وضبطت الوزارة اسعار الديك الرومي بالمذابح عند مستوى 10500 مي للكيلوغرام على ان يباع الى المستهلكين بسعر 12 دينار فقط علما وان الاسعار تخضع الى التعديل وفق تطور السوقوبينت ان الزيادات تمت دون التشاور لا مع الهياكل العمومية الرسمية ولا مع ممثلي المستهلك وانها تستنكر مثل هذه الزيادات المشطة والفجئية في المواد الأساسية في هذا الظرف.وحثت المستهلكين على رفض اقتناء منتجات الدواجن بالأسعار الجديدة ومقاطعتها إلى حين الرجوع إلى الأسعار المرجعية المتفق عليها خاصة وان القبول بها يفتح الباب أمام التلاعب بقوته و بقدرته الشرائية وسوف يخلق انفلاتا في السوق قد يمس قطاعات أخرى.