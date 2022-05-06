الرابطة الاولى - غدا تبدا مغامرة تفادي النزول

تستتهل غدا السبت أربعة فرق من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مشوارها في مرحلة تفادي النزول، حيث سيتعين عليها جمع اكثر ما يمكن من النقاط في جميع لقاءاتها ذهابا وايابا، من أجل انهاء السباق في المركزين الاول والثاني لضمان البقاء في صفوف فرق النخبة خلال الموسم الرياضي القادم.وستقام بطولة تفادي النزول ضمن ست جولات من ذهاب واياب بمشاركة اندية الاولمبي الباجي ونجم المتلوي والترجي الجرجيسي وامل حمامس سوسة.وفي نهاية البطولة ينزل الثالث والرابع الى الرابطة المحترفة الثانية علما ان فريقي باجة والمتلوي ينطلقان بنقطة حوافز.وسيكون ملعب بوجمعة الكميتي بباجة مسرحا للقاء الأولمبي الباجي بضيفه الترجي الجريسي، حيث سيسعى كل طرف الى كسب النقاط الثلاث من أجل انطلاقة موفقة في السباق.وسيحاول أبناء المدرب سعيد السايبي، مستعينين بأسبقية الأرض والجمهور تحقيق فوز افتتاحي ، وذلك بعد أن شهدت تحضيرات الأولمبيين في الفترة القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في مستوى النسق خصوصا في الجوانب الفنية والتكتيكية.ولئن كان الأولمبي الباجي سيفتقد لمجهودات لاعبه أسامة السهيلي لداع مرضي و تدخل جراحي، فانّ ذلك لن يحول دون رغبة زملاء أسامة بوقرة في لعب مباراة هجومية وبعث روح الطمأنينة لدى جماهيرهم خاصة بعد الأداء المرضي والقوي في اللقاءات الأخيرة لهم في المرحلة الأولى بفوزهم على النادي الافريقي 1 - 0 و تعادلهم سلبا مع الاتحاد المنستيري، وتعادلهم مع النجم الساحلي 2 - 2، وهي الفرق التي تأهلت لمرحلة التتويج.ولن يمنع ذلك أبناء الترجي الجرجيسي من الايمان بقدراتهم في العودة الى الديار بنتيجة ايجابية، وتجديد فوزهم على الاولمبي الباجي على ميدانه خاصة بعد أن أكد المدرب منير راشد أنّ كامل عناصر فريقه مدركة لحجم المسولية وستدافع عن حظوظها من أجل البقاء في صفوف فرق النخبة، لافتا النظر انه عازم على كسب الانتصار في المباراة التي ستجمعه بالأولمبي الباجي، و ذلك بعد أنّ جرت تحضيرات الفريق للمرحلة الثانية من البطولة في أجواء طيبة وممتازة.وفي ملعب المتلوي يستقبل فريق نجم المكان أمل حمام سوسة، في مباراة قوية لا تقبل القسمة على اثنين، حيث سيسعى زملاء اللاعب حازم المستوري بعد عروضهم القوية في المرحلة الأولى للبطولة الى افتكاك النقاط الثلاث في الجولة الاولى واستغلال جميع الفرص المتأتية سواء كانت من الهجومات المنسقة أو الكرات الثابتة، وهي نفس الغاية التي يرمي اليها الضيوف الذين سيوظفون جميع الامكانيات التي بحوزتهم من أجل العودة الى حمام سوسة بانتصار ثمين قد يكون حاسما في مشوار البقاء.