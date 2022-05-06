الزهراء الرياضية تقرر الانسحاب من كل المسابقات الوطنية

أعلن فريق الزهراء الرياضية انسحابه من كل مسابقات كرة السلة اناثا وذكورا وذلك على خلفية العقوبات التي سلطتها ضده الجامعة التونسية لكرة السلة بعد الأحداث التي شهدتها قاعة الزهراء في لقاء الجولة الثالثة من نهائي البطولة الوطنية.واعتبرت الزهراء في بلاغ على صفحتها الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ان " القرارات التي تم اتخاذها من طرف الجامعة التونسية لكرة السلة تجاه فريق الزهراء الرياضية ... هي قرارات جائرة ... كما تعني عدم تطبيق مبدأ المساواة في الإجراءات التأديبية " مشيرة الى ان ادارة فريق الزهراء الرياضية قررت " في ضوء هذا الظلم والصارخ، وهذا الحرص على حرمان فريقنا من لقب البطولة رغم إجماع المختصين على تفوقه رياضيا، قررت رسميا، الانسحاب من جميع المسابقات المنضوية تحت راية الجامعة التونسية لكرة السلة، بجميع أصنافها ذكورا وإناثا، وذلك انطلاقا من هذا اليوم".واضافت انها سترفع الامر الى السلط القضائية الرياضية والى سلطة الاشراف حتى تحد من حجم الاحتقان لدى جماهير الزهراء الرياضية ومن أي شكل من ردود الفعل مؤكدة "لن نقف صامتين أمام هذا التدمير الممنهج لرياضتنا وللتناقس النزيه بين شباب تونس".وكانت الجامعة التونسية لكرة السلة قررت في اجتماعها امس الخميس للنظر في أحداث مباراة الزهراء الرياضية والاتحاد المنسيتري التي دارت يوم 4 ماي الجاري بقاعة الزهراء لحساب الجولة الثالثة لنهائي البطولة الوطنية المحترفة يط عقوبة ب8 مباريات دون جمهور ضد فريق الزهراء وتغريمه بخطية مالية قدرها 20 الف دينار.كما تقرر اجراء المباراة الرابعة للنهائي المقررة يوم السبت 7 ماي، في قاعة محايدة وهي قاعة قرمبالية ودون حضور الجمهور.وكانت المباراة شهدت احداث عنف وشغب حيث حاول الجمهور اقتحام أرضية الميدان مما اضطر طاقم التحكيم إلى إيقاف اللقاء حين كان الاتحاد المنستيري متقدما 16-14 قبل أن يُستأنف اللعب ويفوز الزهراء بنتيجة 74-72 بعد تمديد الوقت.