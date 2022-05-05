سميرة الشواشي " ليلة العيد قيس سعيد كان سيحل الأحزاب"

كشفت القيادية في حزب قلب تونس سميرة الشواشي في تصريح اعلامي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان سيحل الاحزاب ليلة عيد الفطر.وأضافت سميرة الشواشي " أعتقد ان المخطط أجل إلى يوم 8 ماي حيث سيعمد أنصار الرئيس لمهاجمة بعض المقرات الحزبية تمهيدا لحل الاحزاب".واكدت سميرة الشواشي أن الحرائق والتخريب في عدد من الجهات يدخل في هذا المخطط.