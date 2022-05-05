سميرة الشواشي " ليلة العيد قيس سعيد كان سيحل الأحزاب"


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 20:49 قراءة: 0 د, 22 ث
      
كشفت القيادية في حزب قلب تونس سميرة الشواشي في تصريح اعلامي ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان سيحل الاحزاب ليلة عيد الفطر.
وأضافت سميرة الشواشي " أعتقد ان المخطط أجل إلى يوم 8 ماي حيث سيعمد أنصار الرئيس لمهاجمة بعض المقرات الحزبية تمهيدا لحل الاحزاب".

واكدت سميرة الشواشي أن الحرائق والتخريب في عدد من الجهات يدخل في هذا المخطط.






Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245718



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 05 ماي 2022 | 4 شوال 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:51 19:13 16:03 12:23 05:21 03:43
Babnet
20°
 Babnet28° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1822°-1720°-1621°-1521°-14
  • Avoirs en devises
    24294,0

  • (5 mai)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,24280 DT        1$ =3,10111 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 mai)   2186,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   