القصرين: وفاة عامل بمصنع الإسمنت الأبيض بفريانة متأثرا بإصابات خطيرة جراء حادث شغل تعرض له الثلاثاء


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 20:47 قراءة: 0 د, 45 ث
      
توفي، مساء اليوم الخميس، بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بالقصرين، عامل بالشركة التونسية الأندلسية للإسمنت الأبيض بفريانة، متأثرا بإصابات خطيرة تعرض لها أول أمس الثلاثاء إثر وقوع حادث بمقر عمله، تمثل في انقلاب آلة رافعة به أثناء أداء واجبه المهني، وفق ما ذكره كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وعملة شركة الإسمنت الأبيض بفريانة، عامر هرشي، في تصريح إعلامي.


وكانت المؤسسة المذكورة شهدت يوم أمس الاربعاء حادث شغل، تمثل في انفجار مصفاة، ما تسبب في إصابة 12 عاملا بحروق وإصابات متفاوتة الخطورة، من بينهم 6 عمال مناولة. وقد تلقى جميعهم الإسعافات اللازمة بالمستشفى المحلي بفريانة والمستشفى الجهوي بالقصرين، فيما خضع 5 عملة إلى عمليات جراحية بإحدى المصحات الخاصة بالجهة.

وقد وصفت مصادر طبية ل"وات" حالتهم الصحية بأنها "مستقرة وغير خطيرة".


يشار إلى أن عمال المناولة بمصنع الاسمنت الأبيض بفريانة طالبوا أمس، على خلفية حادثة انفجار مصفاة بالمصنع، بضرورة بتسوية وضعياتهم المهنية وضمان حقوق المصابين الذين لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية والصحية.

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