الناطق الرسمي باسم الحكومة: المشاورات مع صندوق النقد الدولي "مشجعة" وباتت "في مراحل متقدمة"

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية ووزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي، الخميس، أن المشاورات الجارية حاليا بين تونس وصندوق النقد الدولي "مشجعة جدا"، معتبرا أن الملف المقدم من قبل البلاد التونسية في نطاق هذه المشاورات يتميز ب"المصداقية".وأضاف في تصريح لمراسل "وات" بولاية بنزرت، أن صندوق النقد الدولي ثمن طريقة إعداد الملف التونسي، الذي تم إنجازه بأسلوب تشاركي مع إطارات مختلف الإدارية التونسية، معلنا أن "المشاورات باتت في مراحل متقدمة وإيجابية جدا"، وأنه سيتم قريبا الكشف عن نتائج تلك المشاورات.ولاحظ الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية أن "ما هو مهم جدا بالنسبة للبلاد التونسية اليوم، ليس التوصل إلى اتفاقية مع صندوق النقد الدولي فقط، بل أيضا التأكيد على أن تونس قادرة على أن تكسب ثقة جميع المتعاونين الدوليين، لبناء تونس جديدة تحقق طموحات المواطن"، بحسب تعبيره.يشار إلى أن وزير التكوين المهني والتشغيل، وفي إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبرنامج " تكوين" المنجز من قبل منظمة "سويس كونتاكت" ووزارة التكوين المهني والتشغيل، تولى اليوم الخميس، بفضاء مؤسسة "Sunlucar Flor Alia" المنتصبة بمعتمدية العالية، رفقة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود الياس حمزة، الإشراف على موكب توقيع اتفاقية شراكة بين مركز التكوين المهني الفلاحي بالعالية التابع لوكالة الارشاد والتكوين الفلاحي ومؤسسة " سان لوكار فلور اليا" ،ومنظمة " سويس كونتاكت"، لانتداب 36 شابا من خريجي المركز بالمؤسسة المختصة في مجال زراعة الفواكه الحمراء خارج التربة والموجهة للتصدير الكلي، والاطلاع على مرافق وخدمات مركز التكوين المهني الفلاحي بالعالية، علاوة على الإشراف على موكب توزيع 13 إشعار قروض مسلمة من قبل مصالح البنك التونسي للتضامن بكلفة مالية توازي 611 الف دينار، ستساهم في تشغيل أكثر من 30 شخصا.