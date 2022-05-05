البطولة السعودية - نعيم السليتي يقود الاتفاق الى فوز هام على التعاون في صراع ضمان البقاء

سجل لاعب الوسط الدولي التونسي نعيم السليتي ثنائية ليقود فريقه الاتفاق الى فوز هام خارج القواعد على التعاون 4-صفر في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الجولة السادسة والعشرين للبطولة السعودية لكرة القدم.وجاءت ثنائية نعيم السليتي في الدقيقتين 49 و61 بينما اضاف المالي يوسوفو الهدف الثالث في الدقيقة 75 ومحمد منصور الكويكبي الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وكان نعيم السليتي اهدر ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.وانعش الاتفاق بفضل هذا الانتصار اماله في صراع ضمان البقاء بعدما رفع رصيده الى 27 نقطة في المركز الثاني عشر بالتساوي مع الطائي متجاوزا منافسه التعاون في جدول الترتيب العام الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر.