سيدي بوزيد: إحالة رئيس مصلحة باقليم شركة توزيع واستغلال المياه بحالة تقديم من أجل شبهة فساد

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، بإحالة رئيس مصلحة يعمل باقليم الشركة التونسية لتوزيع واستغلال المياه بسيدي بوزيد بحالة تقديم، وذلك على خلفية شبهة استغلاله لوظيفته لإدخال الماء الصالح للشراب لمنزله وخلاصها عن طريق المجلس الجهوي دون وجه قانوني، وفق المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر غنيمي.وبين جابر غنيمي، في تصريح لـ"وات"، أن النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضد المتهم وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل الاستيلاء على أموال عمومية، واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة قانونا على تلك العمليات.