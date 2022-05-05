صفاقس: اندلاع حريق بمركب للصيد البحري في الميناء هو الثالث من نوعه خلال الـ24 ساعة الماضية


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 17:11 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اندلع مساء اليوم الخميس بميناء الصيد البحري بصفاقس حريق بمركب صيد تمكّنت الحماية المدنية من إخماده دون أن يسفر عن أضرار بشرية، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري محمد شلاقو.


وقال شلاقو، في تصريح لـ"وات"، "إن هذا الحريق هو الثالث من نوعه في الـ24 ساعة الماضية، حيث سجل مساء أمس الأربعاء حريقين بمركبين آخرين تمت السيطرة عليهما".
وأضاف أن الوحدات التابعة لديوان الحماية المدنية عملت على إخماد النيران بعد أن تم إبعاد المراكب المحاذية للمركب المشتعل، ثم اضطرت إلى إغراقه.





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