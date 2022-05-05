قابس : الحماية المدنية تواصل جهودها للحيلولة دون وصول النيران الى منطقة بوعطوش السكنية

يواصل أعوان الحماية بالحامة وقابس جهودهم في اخماد حريق ضخم اندلع بعد ظهر اليوم الخميس، بواحة الحامة، حيث يعملون على الحيلولة دون وصول النيران الى المساكن بمنطقة بوعطوش، لا سيما وأن الرياح القوية قد تسببت في صعوبة السيطرة على النيران، وفق المدير الجهوي للحماية المدنية العميد عادل البوعزيزي.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أنّه تم تخصيص 4 شاحنات اطفاء للسيطرة على هذا الحريق تدعمها تجهيزات من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، ومجموعة من الجرارات الفلاحية، وجرافة (تراكس)، كما تمت دعوة عدد من الخواص الى تعزيز هذا المجهود.وكان شهود عيان قد أكدوا لـ"وات" ان الحريق امتد على مساحة شاسعة تتجاوز الهكتارين، معبرين عن خشيتهم من أن تصل النيران الى التجمعات السكانية القريبة من موقع الحريق وخاصة منها منطقة بوعطوش.