القصرين: حجز 15 قنطارا من الفرينة من أجل الاتجار في منتوجات مدعّمة بطرق غير قانونية


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 15:17 قراءة: 0 د, 22 ث
      
حجزت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، أمس الأربعاء، 15 قنطارا من الفرينة المدعمة كانت محملة على متن شاحنة نقل خفيفة حجزا فعليا، وذلك من أجل الاتجار في منتوجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض من الجهات المختصة، وفق ما أوردته، اليوم الخميس، مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.


وتأتي هذه العملية في اطار التنسيق بين مركز الامن العمومي للحرس الوطني بماجل بلعباس والإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، حسب ذات المصدر.


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