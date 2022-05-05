تطاوين: الحماية المدنية تدعو مستعملي الطريق إلى توخي الحذر تجنّبا لمخاطر العاصفة الرملية التي تشهدها الجهة

حذرت الادارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين في بلاغ أصدرته، اليوم الخميس، مستعملي الطريق في الجهة من مخاطر السياقة غير المتّزنة، ودعتهم إلى تجنّب المجاوزة غير الآمنة، وذلك على خلفيّة الرياح الرملية القوية التي تشهدها الجهة والتي قلصت من مدى الرؤية الافقية.وكشفت الإدارة، في بلاغها، أن سيارة تحمل لوحة منجمية أجنبية قد انقلبت فجر اليوم على الطريق الرابطة بين مدينتي تطاوين ورمادة ما أسفر عن اصابة 3 من ركابها باصابات متفاوتة الخطورة، وقد هرعت سيارة اسعاف تابعة للحماية المدنية لمكان الحادث وتولت نقل المصابين الى المستشفى الجهوي بتطاوين لتلقى الاسعافات اللازمة.من جانبه، أكّد مصدر ديواني بمعبر ذهيبة وازن لـ"وات" ان العاصفة الرملية التي تجتاح الجهة اثرت سلبا على سير العمل بالمعبر، إلا أن الضغط الذي عاش على وقعه المعبر خلال ايام عيد الفطر قد تقلّص اليوم وأصبح العبور أيسر من قبل.وأشار إلى ان أشغال مكوّنات المعبر الجديد المقدرة كلفته بأكثر من 16 مليون دينار قد شارفت على الانتهاء، ومع ذلك لم تستغل كلّ فضاءاته الى حد الآن، داعيا القائمين على انجاز هذا المشروع الضخم إلى التسريع بإتمام ما تبقى من أشغال وصفها بالبسيطة، وفق تقديره.