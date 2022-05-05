حريق سوق جارة بقابس: المعهد الوطني للتراث يتعهد بحصر المساحات المتضررة الراجعة له بالنظر والإشراف الفني على ترميمها

على إثر الحريق الذي شب بسوق جارة التقليدي بولاية قابس الاثنين 02 ماي 2022، تحول خبيران من المعهد الوطني للتراث وهما ياسين الاكحل وفتحي القويسمي لمعاينة الأضرار الأولية ضمن لجنة تم تكوينها من قبل وزارة الشؤون الثقافية لمتابعة تداعيات هذا الحريق على المساحات الأثرية المتضررة.وستقدم هذه اللجنة تقريرا في الغرض ليتم عرضه على المصالح المعنية يوم غد الجمعة 6 ماي، حسب ما نشرته وزارة الشؤون الثقافية اليوم على صفحتها الرسمية.وفي هذا السياق تعهدت مصالح المعهد الوطني للتراث بإعداد دراسة فنية تراعي الطابع المعماري التقليدي وشروط المحافظة الوقائية لمعلم سوق جارة بقابس، كما أكدت أنها ستتولى إعداد كراس الشروط، وسيشرف المعهد كذلك فنيا على عملية ترميم الاجزاء المتضررة من هذا الحريق.وقد شرعت مصالح المعهد في حصر المساحات المتضررة وعملية إعداد المثال الهندسي للحفاظ على الخصوصيات المعمارية لهذا المعلم.